Deplasmanda mağlup olduk!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’nun Sultanları, Aydın Mimar Sinan salonunda başlayan mücadelenin ilk setini 14-25 geride kapattı. Maça hızlı başlayan, üçüncü sette de sahaya etkili oyununu yansıtan Aydın Büyükşehir Belediyespor, üst üste aldığı sayılar ile sultanları oyundan düşürdü bu seti 25-16 kazandı. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada fırtına gibi esen Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor’a set vermeden maçı 3-0'lık net bir skorla kazandı.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Szakmary, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Stevenson, Nicoletti (Eylül Akarçeşme)

Bolu Belediyespor: Ece Kozdere, Naz Kambur, Havlickova, Kharchenko, Calderon, Burcu Şentürk (Özlem Güven, Yelyzaveta, Ceren Baysal, Elif Uzun)

Setler: 25-14, 25-14, 25-16

Süre: 77 dakika (29, 23, 25)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.