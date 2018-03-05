Haber: Kasım ŞAHİN

KOM ekipleri, ilimizde faaliyet göstermek isteyen kaçakçılara darbe üstüne darbe vuruyor. Bir ihbarı değerlendiren KOM ekipleri Karamanlı Mahallesi Konuralp Caddesi üzerinde tütün işiyle uğraşan A.K. isimli vatandaşın deposuna baskın düzenledi.

Yapılan baskında depo içerisine zulalanmış 33 adet kaçak rakı, 4 adet kutu içerisinde viski, Bin 200 paket sigara ve 65 adet puro ile sigara sarma makinası ele geçirildi. Piyasa değeri 5 bin lirayı bulan kaçak içki ve sigaraları depoda gizleyen A.K., gözaltına alınarak KOM Şubesine getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, zanlının; “Kaçak sigara ve içkileri tanımadığı bir şahsın getirip deposuna koyduğunu ve daha sonra alacağını” söylediği öğrenildi.