Depo inşa edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre ESENKÖY MAHALLESİ 1000 m³ DEPO TAMAMLANMASI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
DEPO İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR KOZLU BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre ESENKÖY MAHALLESİ 1000 m³ DEPO TAMAMLANMASI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.