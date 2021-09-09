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Depo inşa edilecek

DEPO İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR KOZLU BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Depo inşa edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre ESENKÖY MAHALLESİ 1000 m³ DEPO TAMAMLANMASI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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