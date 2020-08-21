Depoda çürüyeceğine kavşağı süsledi

Haber: N. Halid Altundal

2017 yılında Bolu Belediyesi eski yönetimi ihale usulüyle 400 bin TL + KVD bedelle “Anka Kuşu” heykeli satın alındı. Ancak heykel olası tepkiler nedeniyle kullanılmayarak bir depoya konuldu.

BAŞKAN ÖZCAN ÇÜRÜMESİNE MÜSAADE ETMEDİ

Aradan geçen üç yılın ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Boluluların vergileriyle satın alındıktan sonra adeta çürümeye terk edilen 472 Bin TL’lik heykelin durumunu öğrenerek uygun bir yerde değerlendirilmesi talimatı verdi. Bunun üzerine yüz binlerce lira verilerek satın alınan heykel, kısa süre önce Karacasu yolu üzerinde yeni inşa edilen dönel kavşağın içine yerleştirildi. Heykelin değerlendirilmesiyle birlikte bu sayede hem Boluluların cebinden çıkan yüz binlerce lira bir depoda çürüyüp gitmemiş olurken, hem de her gün yüzlerce aracın geçtiği dönel kavşak sanatsal hoş bir görünüme kavuştu.