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Vali Aydın Baruş, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı güdümlü proje desteği kapsamında yürütülen ve yapım çalışmalarında sona yaklaşılan geçici depolama tesisi inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Baruş’a ziyaretinde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş ve Organize Sanayi Bölge Müdürü Mustafa Gülen eşlik etti.

Vali Baruş, ilk olarak geçici depolama tesisi idari bina inşaatını gezerek incelemelerde bulundu. MARKA’nın güdümlü proje desteğiyle devam gerçekleştirilen proje kapsamında inşaat faaliyetlerinin hızlı biçimde devam ettiği bilgisini veren Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, idari bina, geçici depolama alanı ve bağlantılı diğer unsurlardan oluşan geçici depolama tesisinin yapım ve tefrişat işlemlerinin 2017 yılı içinde tamamlanarak tesisin reel sektörün hizmetine sunulmasının planlandığını söyledi.

Lojistik sektörünün tüm unsurlarıyla birlikte Bolu için önemli bir sektör olduğunu ifade eden TSO Başkanı Türker Ateş, yaklaşık 3.200 metrekarelik bir kapalı alana sahip olacak geçici depolama tesisi ile firmalara gümrüklü ve gümrüksüz depolama yapabilme olanağı tanınacağını kaydetti. Ateş ayrıca, halen Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü binasında faaliyetine devam etmekte olan Bolu Gümrük Müdürlüğü için de tesisin idari binası içinde bir alan tahsis edileceğini dile getirdi.

Vali Baruş, idari binanın yerleşim planı, geçici depolama alanında bulunacak olan teknik özellikler ve depolama sisteminin çalışma şekli ile ilgili olarak da TSO Başkanı Türker Ateş ve OSB Müdürü Mustafa Gülen’den bilgiler aldı.