banner128

banner101

07 Şubat 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Depolama tesisinde sona doğru

    Vali Aydın Baruş, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından MARKA güdümlü proje desteğiyle Organize Sanayi Bölgesi’nde yapım çalışmaları devam eden geçici depolama tesisi inşaatında incelemelerde bulundu.

    07 Şubat 2017 Salı 09:41
    Bu haber 51 kez okundu
    Depolama tesisinde sona doğru
    Foto galeriye git

    BASIN BÜLTENİ

    Vali Aydın Baruş, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı güdümlü proje desteği kapsamında yürütülen ve yapım çalışmalarında sona yaklaşılan geçici depolama tesisi inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Baruş’a ziyaretinde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş ve Organize Sanayi Bölge Müdürü Mustafa Gülen eşlik etti.

    Vali Baruş, ilk olarak geçici depolama tesisi idari bina inşaatını gezerek incelemelerde bulundu. MARKA’nın güdümlü proje desteğiyle devam gerçekleştirilen proje kapsamında inşaat faaliyetlerinin hızlı biçimde devam ettiği bilgisini veren Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, idari bina, geçici depolama alanı ve bağlantılı diğer unsurlardan oluşan geçici depolama tesisinin yapım ve tefrişat işlemlerinin 2017 yılı içinde tamamlanarak tesisin reel sektörün hizmetine sunulmasının planlandığını söyledi.

    Lojistik sektörünün tüm unsurlarıyla birlikte Bolu için önemli bir sektör olduğunu ifade eden TSO Başkanı Türker Ateş, yaklaşık 3.200 metrekarelik bir kapalı alana sahip olacak geçici depolama tesisi ile firmalara gümrüklü ve gümrüksüz depolama yapabilme olanağı tanınacağını kaydetti. Ateş ayrıca, halen Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü binasında faaliyetine devam etmekte olan Bolu Gümrük Müdürlüğü için de tesisin idari binası içinde bir alan tahsis edileceğini dile getirdi.

    Vali Baruş, idari binanın yerleşim planı, geçici depolama alanında bulunacak olan teknik özellikler ve depolama sisteminin çalışma şekli ile ilgili olarak da TSO Başkanı Türker Ateş ve OSB Müdürü Mustafa Gülen’den bilgiler aldı.

    Anahtar Kelimeler: Vali, Aydın, Baruş, Ticaret, Sanayi

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolulu”ÇINAR ÖZEN”Demokratlara Başkan mı?..
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu'da FETÖ Soruşturmalarında Gelinen Nokta !
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KİRLİ ÇAMAŞIRLAR
  • Makinist Makinist YOKSA...NEEE...
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz TİCARET KAPISI, SPOR!
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR EVET/HAYIR DÜELLOSU MİLLET NE DİYOR
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Bence çok güzel başlık
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmiş acılarımızla helalleşmek…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ŞEHİTLERİMİZ
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER KADIN OLMAK, YÜREKLİ OLMAKTIR…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit TESELLİ
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Halktan nasıl koptuk!
  • Suat Tosun Suat Tosun COP 22 ARDINDAN TRUMP KAYGISI
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım BAŞKANLIK DÜZENİNİN DEĞİL REHBER İMAM'IN ANAYASASI
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Evet mi Hayır mı?
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SUİKAST
  • Nihal Eker Nihal Eker YOKLUK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MEDENİ İSLÂM – BEDEVİ İSLÂM
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Tuvalet Eğitimi
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129