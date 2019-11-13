Deprem 20’nci yılında unutulmadı

Haber: Volkan Yılmaz

12 Kasım depreminin 20’nci yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anma amacıyla Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından deprem konulu fotoğraf sergisi düzenlendi. Sergiye Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Cihan Başaran, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“İstanbul depremi bizlere ders olur”

Sergi açılışı öncesi konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, depremin değil insanların yaptığı binaların ölüme sebebiyet verdiğini belirtti. Başkan Özcan konuşmasında, “Biz Bolu’da 17 Ağustos depremini çok şiddetli bir şekilde yaşadık. Bu depremin artçıları hissedilirken Bolulular ve Düzceliler olarak ikinci depremi korku ile bekliyorduk. Korktuğumuz da 12 Kasım akşamı saat 18.57’de başımıza geldi. Çok büyük bir depremdi, 7.2’lik depremdi. Düzce depremi diye geçse de aslında bu depremden en etkilenen Bolu olmuştu. Çünkü deprem Kaynaşlı’da meydana gelmişti ve fay yırtığı da bize doğru gelmekteydi. Depremin buradaki ivmesi çok daha yüksekti. Bizim şansımız Bolu’daki binaların kurallara uygun yapılması ve ilimizdeki zeminin Düzce’ye göre bir nebze iyi olması. Buna rağmen çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. 1998’den sonra yapılan yapılarda bir hasar yoktu. Çünkü yönetmelik değişmişti. O yönetmeliğin üzerine birkaç kez daha yönetmelik değişti. Bu yönetmeliklerin tamamı binaların daha güçlü hale getirilmesine dönüktü. En son yeni statik yönetmeliği de yürürlüğe girdi. Kurallara uyduğumuz takdir de, bu yönetmeliklere uygun yapılar yaptığımız takdir de yen binaların, bir depremde yıkılması mümkün görünmüyor. Hepiniz biliyorsunuz aslında deprem değil binalar öldürüyor. Depremde yer yarılıp insanlar içine düşmüyor. İnsanların yaptığı binaların yıkılması yüzünden insanlarımızı kaybediyoruz. O yüzden İstanbul depremi hatırlatıcı oldu. Tekrar geçmişte neler yaşadığımızı hatırladık. Gerekli önlemleri maalesef alamadığımızı hatırladık. Beklenen büyük deprem öncesindeki bu yaşananlar hepimize, belediyelere, yetkililere ders olur. Gecikmişte olsak umarım gerekli önlemleri alırız.” ifadelerini kullandı.

“Depreme hazırlık komisyonu kuruldu”

Belediye meclisinde ‘Depreme Hazırlık Komisyonu’ kurduklarını da söyleyen Başkan Özcan, “İstanbul depreminden sonra biz belediye meclisinde tüm siyasi partilerin katılımı ile ‘Depreme Hazırlık Komisyonu’ kurduk. Bu komisyonun amacı depreme hazırlık aşamalarını gözden geçirmek hem de olası İstanbul depreminden sonra Bolu’ya gelmesi muhtemel yüz binlerce kişinin nerede nasıl yaşayacağını planlamak. Bu konuda arkadaşlarımız Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD kurumlarımız ile gerekli istişareleri sürdürecekler.” şeklinde konuştu.

“Bu memleketin gerçeklerinin başında deprem geliyor”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Bolu Valisi Ahmet Ümit ise herkesin depremle yaşamayı öğrenmek zorunda olduğunu belirterek “Bugün maalesef 48 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 4 binin üzerinde vatandaşımızın yaralandığı, 14 bine yakın binanın hasar gördüğü veya yıkıldığı afetin bir saat öncesinde bir arada bulunuyoruz. Öncelikle Allah ne bize ne de bir başkasına bu tip afetleri yaşatmasın. Depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Bunu hepimiz söylüyoruz fakat istediğimiz seviyeye ulaşmış değiliz. Söylediğimiz gibi bu memleketin gerçeklerinin başında deprem geliyor. Vatandaşlarımız, yetkililerimiz ve tüm vatandaşlarımız artık daha bilinçli. Umarım bu artarak devam eder. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı tekrar rahmetle anıyoruz.” dedi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından açılan sergiyi gezen Bolu Valisi Ahmet Ümit ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 12 Kasım depreminde çekilen fotoğraflar, yapılan haberleri inceledi. Serginin gezilmesinin ardından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Yasin-i Şerif Tilaveti okutuldu. Saatler 18.57’yi gösterdiğinde ise depremi hatırlamak amacıyla sirenler çaldı.