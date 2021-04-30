Deprem Anıtı Taşındı

Haber:Onur Akçelik

12 Kasım 1999'da merkez üssü Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi olan 7.2 büyüklüğündeki depremde Bolu'da 48 kişi hayatını kaybetti, 353 kişi yaralandı. Depremin ardından yaşamını yitirenler için Azerbaycanlı ünlü heykeltıraş Said Rüstem'e deprem anıtı yaptırıldı. Umutkent Mahallesi'nde altı müze, üzeri ise anıt olan '12 Kasım Deprem Anıtı ve Müzesi', 2001 yılında açılarak hizmete girdi. Anıtın altında bulunan Müze 11 yıl sonunda taşınmıştı. Bakımsız görünen anıtın 20 yıl sonra yer değiştirilmesi sonucu anıtın daha önce bulunduğu noktanın nasıl değerlendirileceği ise merak konusu oldu.