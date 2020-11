Haber: Aysun Beykoz

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) geçmiş dönem Milletvekillerinden Umut Oran, 12 Kasım Depreminin yıldönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımla uyarıda bulundu. CHP’nin etkili isimlerinden olan Oran gazetemizin 9 Kasım 2020 tarihli manşetinde deprem tahminleri ile tanınan jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın açıklamalarına yer verdiğimiz manşeti paylaştı. Oran paylaşımında, “Prof Ahmet Ercan uyardı Bolu Olay Gündem manşet yaptı: ‘Önümüzdeki yüz yıl içerisinde Bolu hattında 7,4 lük deprem olacak” 1999 Bolu-Düzce depreminin 21. yılında, depremi her an gündemimizde tutmalı ve her zaman hazırlıklı olmalıyız, unutmayalım Deprem değil, ihmal öldürür” ifadelerini kullandı.