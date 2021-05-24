Deprem kendini hatırlattı

Haber: N. HalidAltundal

İlimizde zaman zaman meydana gelen ufak çaplı sarsıntılardan sonra Gerede ilçesinde meydana gelen orta seviyedeki deprem halkta paniğe neden oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinden alınan verilere göre Gerede’ye bağlı Eymir köyünde akşamüstü deprem meydana geldi. Saat 16.38’de yerin 5 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadılar.

Depremin ardından birçok siyasi ve STK temsilcisi de Gerede’de yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla ilettiler. Öte yandan ilçede yaşanan deprem AFAD verilerine göre ise yerin 12.3 kilometre derinliğinde ve 3.1 büyüklüğünde meydana geldi.