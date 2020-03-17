Deprem kendini hatırlattı

Haber: N. Halid Altundal

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ilimiz Merkez ilçesinde 2 deprem meydana geldi. Mesciçele köyündeki ilk deprem sabah saat 06.18’de yerin 5.8 kilometre derinliğinde 2.1 büyüklüğünde meydana geldi. İkinci deprem ise Pirahmetler köyünde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 09.44’te yer yüzeyinde meydana gelen deprem 2.2 büyüklüğünde gerçekleşti. Birçok vatandaş tarafından hissedilen depremler halkta kısa süreli panik yaratırken herhangi bir olumsuzluk ise yaşanmadı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2020, 11:00