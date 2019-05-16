Deprem korkuttu

Haber: Kasım ŞAHİN

Haber: Esra ÖZTÜRK

Artçı deprem Bolu’nun ilçelerini ve köylerini etkilemeye devam ediyor. En çok Göynük ilçesi ve köylerini günlerce etkileyen artçı depremler bu seferde Mudurnu ilçesine bağlı Karşıköy’de meydana geldi.

Dün öğlen saat 12.46’da 1.6 şiddetinde meydana gelen artçı deprem kısa sürelide olsa köy halkını tedirgin etti. Can ve mal kaybı yaşanmazken, bazı köylüler depremi hissedince kendilerini sokağa attılar.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Karşıköyde deprem meydana geldi.

Haber: Kasım ŞAHİN

Haber: Esra ÖZTÜRK

Artçı deprem Bolu’nun ilçelerini ve köylerini etkilemeye devam ediyor. En çok Göynük ilçesi ve köylerini günlerce etkileyen artçı depremler bu seferde Mudurnu ilçesine bağlı Karşıköy’de meydana geldi.

Dün öğlen saat 12.46’da 1.6 şiddetinde meydana gelen artçı deprem kısa sürelide olsa köy halkını tedirgin etti. Can ve mal kaybı yaşanmazken, bazı köylüler depremi hissedince kendilerini sokağa attılar.