DEPREM KORKUTTU

Haber: N. Halid Altundal

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre ilimiz Merkez İlçe Kozlu köyünde saat 08.21'de deprem meydana geldi. 2.1 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken herhangi bir olumsuzlukla karşılașılmadı.

Deprem AFAD verilerine göre ise yerin 5.11 kilometre derinliğinde 2.0 büyüklüğünde meydana geldi.