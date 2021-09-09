Deprem Müzesi’nin temeli atıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

2021 yılında Bolu Belediyesi, Zübeyde Hanım Camii ve Yeni İtfaiye Müdürlüğü Binası’nın ardından Yeni Deprem Müzesi’nin de Temel Atma Törenini gerçekleştirdi. Kalıcı Konutlar Umutkent Mahallesi’nde eski Deprem Anıtı’nın yerine yapılacak Yeni Deprem Müzesi’nin Temel Atma Töreni’ne Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, önceki dönem Belediye Başkanlarından Yüksel Ceylan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Temel Atma Töreni’nde konuşan Başkan Özcan, “Bolu’da ve bölgemizde mimari açıdan eşi benzeri olmayan bir proje olacak. Bundan sonra depremi anarken, müzesinde anacağız. Burası 24 saat canlı bir mekân olacak” dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende; ilk olarak Belediye Bandosu mini konser gerçekleştirdi. Daha sonra ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir konuşma yaptı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuşmasında, dönemin Belediye Başkanı Yüksel Ceylan için “Yüksel bey depremin sıkıntılarını çeken, belki de en bahtsız belediye başkanıydı.” dedi.

Ardından depremin anısının yaşatılması için yapılan Deprem Anıtı ile ilgili konuşan Başkan Özcan, “Altı müzeydi, üstünde de göbeğe yerleştirdiğimiz heykel vardı. Ama drenaj problemi çözülemediği için burası sürekli su aldı. En son utanç bir hale geldi eski belediye başkanı burayı mantar deposu olarak birine kiralamıştı bizim geldiğimizde. Böyle bir şey olmaz dedik. Biz hatırlansın diye farklı bir proje çizelim dedik. Deprem Anıtı olmasın, bir Deprem Müzesi olsun dedik.” diye konuştu.

“GÜZEL BİR KÜTÜPHANE VE KAFE OLACAK”

Yeni projenin detaylarından da bahseden Özcan, “İki katlı çok farklı görseli olan, Bolu’da emsali bir olmayan bir bina tasarlattık. Bolu’da ve bölgemizde mimari açıdan eşi benzeri olmayan bir proje olacak. Alt katında Deprem Müzesi ve yine deprem anını yaşayabileceğiniz simülasyon odası bulabileceksiniz. Üst katını ise tamamen camdan oluşan ki böyle bir yapı yok, sürekli renk değiştiren güzel bir kafe ve kütüphane olacak. Ama bu proje sadece bu yapıdan ibaret değil. Arkadaki parkı da kapsayan proje. Burada bulunduğumuz parkta, içinde kaykay pistleri, tırmanma duvarları olan güzel parklardan biri haline gelecek. Dolayısıyla bundan sonra depremi anarken, müzesinde anacağız. Burası 24 saat canlı bir mekan olacak” ifadelerini kullandı.

Özcan konuşmasının ardından, dua yapıldı. Yapılan dua sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, önceki dönem Belediye Başkanı Yüksel Ceylan ve diğer protokol üyeleri, butona basarak, yeni Deprem Müzesi’nin temeline ilk betonu gönderdiler.