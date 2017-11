Haber: Semih Baykal

Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanı Adem Evcil, Depremin 18’ncı yılında yaptığı açıklamada şunları ifade etti; “ 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de aletsel büyüklüğü 7.2 ve merkez üssü Düzce olan deprem,30 saniye süreyle etkili olmuştu. O Kadar şiddetli bir sarsıntı yaşanmıştı ki ,Deprem birçok ilin yanı sıra Ukrayna'dan bile hissedilmişti. Düzce’nin ve Bolu’nun kaderinin 30 saniyede yeniden şekillendiği, 710 kişinin öldüğü, 2679 yaralandığı, binlerce kişinin evsiz kaldığı depremin 18.yıldönümünde acılar yeniden tazeleniyor. İnsan ömründe önemsiz gibi görünen 30 saniyenin nelere mal olacağını hep birlikte gördüğümüz anın adıdır 12 Kasım! Birçoğumuz için hayat bilgisi dersinin doğal afetler ünitesinde okuduğumuz bir konu adıydı DEPREM! Daha ne olduğunu anlamadan kimimiz evimizi, kimimiz annemizi,kimimiz babamızı,eşimizi,çocuğumuzu,arkadaşımızı kaybetmiştik. Hayatımızda artık hiçbir şey 30 saniye önceki gibi olmayacaktı! Yıkmıştı hayallerimizi DEPREM ayırmıştı yollarımızı sevdiklerimizle. 'Sesimi Duyan Var Mı ? Çığlıkları yankılanıyordu dört bir yandan! Ambulans sesleri gecenin karanlığını yarıyordu 30 saniye önce yerinde duran sokaklar, binalar, marketler, evler artık yoktu! Çaresizdi insanlar açtı.Utana utana girmişlerdi ekmek kuyruklarına, sıcak aş sıralarına ilk kez belki de bu kadar yan yanaydı zengin ve fakir aynı çaresizliğin ayazında üşüyordu! Deprem değildi aslında bu kadar can kaybının ve acının mimarı! İnsandı! Kaçak yapılar,ucuz mütahitler,denetimsiz binalar vs vs vs... Yiten onca canın ardından ne mi oldu 18 sene geçti! İnsanlık çağın hastalığına tutuldu! UNUTULDU! Deprem şehitlerimizi rahmet ve özlemle yad ediyorum. Rabbim Ülkemize ve Milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın” diye ifade etti.