Haber: N. Halid Altundal

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden (KRDAE) alınan bilgilere göre ilimiz Bolu’da son 9 günde 4 deprem meydana geldi. Bolu merkeze bağlı köylerde meydana gelen depremlerin büyüklüğünün küçük olması dolayısıyla herhangi bir panik oluşmadı. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerinin farklılık göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

DEPREM RAPORU

*Tarih: 3 Ağustos 2020

Saat: 15:34

Yer: Sultanbey – Bolu

Derinlik: 0.0 km (AFAD 5.8)

Büyüklük: 1.9 (AFAD 1.1)

*Tarih: 4 Ağustos 2020

Saat: 14:52

Yer: Yakabayat – Bolu

Derinlik: 0.0 km (AFAD 3.1)

Büyüklük: 2.0 (AFAD 1.7)

*Tarih: 5 Ağustos 2020

Saat: 14:08

Yer: Kolköy – Bolu

Derinlik: 0.0 km (AFAD 6.9)

Büyüklük: 1.8 (AFAD 1.3)

*Tarih: 9 Ağustos 2020

Saat: 05:51

Yer: Kızılağıl – Bolu

Derinlik: 5.4 km (AFAD 6.9)

Büyüklük: 2.0 (AFAD 1.4)