Deprem riski internetten öğrenilecek



Haber: Erdal Tanrıverdi

İstanbul'da meydana gelen, deprem sonrası vatandaşlar internette Türkiye deprem haritasını ve 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu?' sorusunun yanıtını arıyor. Evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna MTA ve AFAD fay hattı sorgulama işlemiyle kolayca cevap alınabilirken, e-devlet üzerinden de sorgulama yapılıyor.

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında AFAD ve MTA fay hattı sorgulama da günün en çok araştırılan konulardan birisi olarak öne çıkıyor.

Oturduğum ev sağlam mı ve depereme dayanıklı mı?

Hiç şüphesiz, yanıtı en çok merak edilen sorular arasında, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi ve deprem riski var mı?' bulunuyor. Herkesin bildiği gibi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkânına sahipsiniz.

Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

//yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx adresi üzerinden tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebileceksiniz.

Ülkemiz Batı Anadolu ile Kuzey ve Doğu Anadolu'daki üçlü bir grubun arasında yer alıyor. Ülke olarak bizi korkutan ve strese sokan durum ise bir ilde yaşanan depremin farklı illerden de hissedilmesi. Bunun başlıca nedenleri arasında aslına bakarsanız riske göre gruplandırılmış bölgeler içerisinde yaşamaktan geçiyor.

Aşağıda illere göre risk gruplarını versek de iller içerisinde bazı ilçe ve semtler daha yüksek risk içerebilirler.

Deprem risk haritasına göre 5 farklı risk bölgesinden bahsedebiliriz. 1. grup en yüksek riski içerirken, 5.grup en düşük riski içeriyor.

Deprem riskinin en düşük olduğu grup ise 4. ve 5.grupta yer alıyor. Bu doğrultuda Sinop, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Kırklareli en düşük riske sahip iller arasında yer alıyor.

E-devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanan servisi kullanarak ev adresinize göre deprem riskini ve fay hattını da görebiliyorsunuz.

Deprem riski yüksek olan iller (1.grup)

Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Uşak , Bursa, Yalova, Bilecik,

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Hatay, Kırşehir, Bolu, Karabük,

Çankırı, Bartın, Amasya, Tokat, Erzincan, Çanakkale, Tunceli, Bingöl,

Muş, Hakkari, Siirt, Osmaniye, Kırıkkale

Deprem riski yüksek olan iller (2.grup)

İstanbul(1 ve 2.bölge), Şırnak, Bitlis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Van,

Tekirdağ, Zonguldak, Antalya, Afyon, Samsun, Erzurum,

Ardahan, Kars, Iğdır, Batman, Diyarbakır, Elazığ,

Malatya, Adana, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Ağrı, Çankırı, Çorum.

Orta derece deprem riski yüksek olan iller (3.grup)

Eskişehir, Antalya, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kastamonu, Sinop,

Samsun, Ordu, Giresun, Artvin, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana(Bazı bölgeler),

Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Çorum, Ankara, Konya ve Mersin.

Bu illerdeki risk yukarıdaki 2 gruba göre daha düşük.

Düşük deprem riski olan iller (4 ve 5.grup)

Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin,

Kırklareli, Ankara, Nevşehir, Edirne, Adana, Niğde, Konya , Aksaray,

Karaman 5.derece.