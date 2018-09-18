Haber: Kasım Şahin

Olay saat 15.00 sıralarında Paşaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Sakarya ilinden içme suyu yükleyerek ilk kez Bolu’ya geldiği öğrenilen 06 FY 6302 plakalı tırın sürücüsü Safet Seydel yolunu kaybedince ters yola girerek Paşaköy Muhtarı Mehmet Genç’e ait olduğu öğrenilen ve içerisinde 11 kişinin yaşadığı öğrenilen iki katlı binanın balkonuna çarparak parçaladı.

Çarpmanın etkisiyle ortaya çıkan gürültüyü depren sanan bina sakinleri panik yaşayarak kendilerini sokağa attılar. Daha sonra gerçeğin anlaşılması üzerine bina sakinleri rahat bir nefes aldı. Evin balkonuna nasıl çarptığını hatırlamadığını belirten sürücü Safet Seydel ; “Bolu’ya ilk kez geliyorum yol ve iz bilmeden yanlış yola girdim. Dönüş yapmak isterken aracımın kasası evin balkonuna çarptı ve balkon yerle bir oldu. İstemeyerek mala zarar verdim, üzgünüm” dedi. Bina sakinleri ise; “Bir anda ne olduğunu anlayamadık evde otururken birden bire büyük bir gürültü ve sarsıntı meydana geldi. Depren oluyor sandık çok korktuk” dediler.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.