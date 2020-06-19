Deprem uzmanından şok uyarı

Haber: Aysun Beykoz

Doç. Dr. Bülent Özmen, sosyal medyada katıldığı bir canlı yayın programında, bölgemizden gelen bir soru üzerine Batı Karadeniz Bölgesinin deprem tehlike ve riskine ilişkin açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Özmen, Kuzey Anadolu Fayı’nın hem dünyanın hem de Türkiye’nin en önemli aktif faylarından biri olduğuna işaret etti. Özmen, "Türkiye’nin ve dünyanın en aktif faylarından biri olan ve büyük deprem üretme ihtimali oldukça yüksek olan Kuzey Anadolu Fay Zonu, üzerinde bulunan kentlerimizin deprem risklerinin azaltılması çalışmalarına gereken önemi vermesi ve bunları tavizsiz bir şekilde uygulaması gerekir” dedi.

DEPREM İHTİMALİ YÜKSEK

1943 yılında Tosya-Ladik ilçesinde ve 1944 yılında Bolu’nun Gerede ilçesinde meydana gelen depremlerinin de bu fay üzerinde meydana geldiğini söyleyen Özmen, “Bu fay üzerinde 7 ve üzeri deprem olma ihtimali oldukça yüksek. Bingöl, Karlıova’dan başlayan bu fay Marmara’ya kadar geliyor, buradan Ege’ye uzanıyor ve oldukça aktif. Kayma hızı yılda 2,5 santimetre civarında, çok sık aralıklarla büyük bir deprem üreten bir faydan bahsediyoruz. 1939-44 yılları arasında da bu fay üzerinde 5 büyük deprem meydana gelmiş. Bingöl’den Bolu’ya kadar oluşan depremlerde Kuzey Anadolu Fayı parça parça kırılıyor. Bu büyük depremlerden biri de 26 Kasım 1943 tarihinde meydana gelen büyüklüğü 7.2 olan ve önemli can ve mal kaybına yol açan Tosya-Ladik depremidir” diye konuştu.

4 İLÇEDE RİSK YÜKSEK

6,5 - 7 büyüklüğündeki bir depremin meydana gelmesi halinde bölgede ciddi etkiler oluşturacağı aşikar ifadelerini kullanan Doç. Dr. Özmen, “binaların bir kısmı sağlam zemin üzerinde bulunurken sağlam zemin üzerinde olmayan konutlar da var. Bölgede birçok il ciddi risk altında. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Kastamonu, Karabük ve Çankırı riski yüksek illerden. Hem Bolu’nun merkez ilçesi hem de merkez ilçenin kuzeyinde bulunan Mengen, Gerede, Dörtdivan ve Yeniçağa ilçeleri olası bir depremden ciddi bir şekilde etkilenme ihtimali oldukça yüksek. Biz deprem açısından rahatız bir çalışma yapmamıza gerek yok gibi bir algıya kapılmamalıyız. Türkiye ve dünyanın en büyük deprem üretme potansiyeline sahip bir faya yakın uzaklıkta bulunan saydığımız illerde deprem risklerinin azaltılması için gereken çalışmaların tavizsiz ve titiz bir şekilde uygulanmasında fayda olacaktır” şeklinde konuştu.