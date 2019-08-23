DEPREMİ BÖYLE Mİ UNUTMADIK!

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Doğal afet deyince aklınıza neler geliyor? Genellikle doğal affet dediğimizde deprem, yangın, su baskını, gibi şeyler aklımıza gelir. Çoğu kişide bu doğa olaylarının olmasından korkar. Korkanlarda aslında bu konular hakkında bilgi sahibi olmayanlardır. Çünkü her zaman ve her durumda doğru bilgiye sahipseniz ne yapacağınızı biliyorsanız hiçbir şeyden korkmazsınız.

Tabi doğru bilgi dediğimizde eğitim sistemimize bakmak lazım. Yani eğitim sistemimiz o kadar başarılı ki, hayatta hiç işimize yaramayacak konuları bize ezberletiyor. Ancak işimize yarayacak bizi hayatta tutacak bilgileri bize vermiyor. Ya da şöyle diyebiliriz veriyor da yılda bir defa olduğu için bizde çok unutkan olduğumuz için öğrenemiyoruz. Yani suç tamamen bizde, şaka bir yana acil durumlarda gerekli bilgilere sahip olursak saniyeler içinde yapacağımız şeyler hayat kurtarabilir

Bunları niye anlattığıma gelince, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 17 ağustos depreminin 20.yıl dönümüydü. 17 ağustos ve 12 Kasım depremlerini birebir yaşamış biri olarak o gün televizyonlara sosyal medyaya birazcık baktım. Sosyal medyaya herkes “depremi unutmadık yazmış.” Bazı televizyonlarda depremi unutmadık sağlam binalar yapıyoruz diye başlıklar atmışlar

Bunları görünce şöyle bir düşündüm. Deprem ne yapar? Bir yer sarsıntısı. Yer sallanınca ne olur? Sağlam yapılmaya binalar çöker. Peki diyelim ki deprem oldu. Sağlam binalar ayakta kaldı. Ancak neden ayakta kalan binaların balkonundan atlayan insanlar oluyor? Açıl durumda ne yapacaklarını bilmedikleri ve bu yüzden paniğe kapıldıkları için. Biz bu balkondan atlayanları veya panik durumlarını nasıl önleye biliriz? İnsanlara acil durum eğitimleri vererek, bilgilendirerek bunları önleyebiliriz. Ayrıca yıkılan binalarda bile bilgi sahibi olursak can kaybı olmadan insanların birçoğunu kurtarmak mümkün. bunları yaşadık ve gördük

Tabi o zaman bu acil durum eğitimlerinin en çokta engellenen insanlar için önemli olduğu görüldü. Çünkü düşünsenize engellenenlerin halini örneğin yürüyemiyorsunuz dolaysıyla evden yardım almadan çıkmanız mümkün değil! Ne yapacağınızı da bilmezseniz çok kötü bir durumda kalırsınız. Bunu bildiğim için konuyu biraz araştırdım sahadaki yani özel eğitim veren eğitimcilere sordum. Bu konuda neler yapılıyor 20 yıl öncesine göre neler değişti diye?

“Senede bir iki defa yetkili kurumlardan geliyorlar. Biz eğitimcilere konu hakkında bilgi verip gidiyorlar cevabını aldım. peki eğitim verdiğiniz çocuklar için neler yapılıyor diye sorunca? Senede bir iki defa acil durum tatbikatları yapılıyor ama sende biliyorsun bu konularda çocuklara bir şey öğretmek istiyorsak senede 1-2 kez bu eğitimleri tekrarlamak yeterli olmaz yanıtını aldım. Maalesef bu konularda bir ilerleme olmadığını gördüm. İyide hani biz Depremi unutmamıştık?

Biliyorum bana bunları yazdım diye yine birileri kızacak ancak anlattıklarımın ve söylediklerimin çok önemli şeyler olduğunu herkes anlamıştır. Buradan Engelli bireylerin ailelerine ve öğretmenlerine seslenmek istiyorum. Evet, belki engellenen bir çocuğa bir öğrenciye eğitim vermek bir şeyler öğretmek kolay değil. Ancak sakın “ bu çocuk bir şey öğrenemiyor diye pes etmeyin “ şunu hiç unutmayın. Bizleri engelli yapan birazda ailelerimizin ve öğretmenlerimizin ve tabi ülkemizde uygulanan eğitim sisteminin bizleri hayata hazırlayacak bilgiler vermemesidir ve engelli bireyleri bakıma muhtaç olarak yetiştiren zihniyettir.

Bizim artık bu zihniyetten ve bakış açısından kurtulup engellenen kişileri hayata hazırlayacak eğitimler hazırlamamız bu eğitimleri verecek eğitimciler yetiştirmemiz gerek. 17 ağustosu ve 12 Kasımı ancak bu şekilde unutmayız, ancak bu şekilde bu yaşadığımız kütü olaylardan dersler çıkartır. Bir daha bu tür olayları o şiddete yaşamayız…

Yazan: Onur Ustaoğlu –Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem gazetesi…