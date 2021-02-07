Depremin ayak sesleri

Haber: C. Kutay Aykan

Kahramanmaraş'ta birkaç gün içerisinde peş peşe meydana gelen sarsıntıların ardından bugün de aynı bölgede üç deprem daha kaydedildi. Deprem uzmanlarının ısrarla uyardığı Fay hattı üzerindeki illerde küçük sarsıntılar devam ediyor. Dün gece yarısı ilimizde meydana gelen küçük çaplı sarsıntı pek hissedilmese de uzmanları tedirgin ediyor. Dün gece saat 02. 23 saatinde yerin yedi kilometre altında meydana gelen 1.7 büyüklüğündeki deprem ilimiz merkezine bağlı Kızılağıl Köyünde kaydedildi. Aynı fay hattı üzerinde bulunan Ankara’da ise son bir hafta içerisinde toplam 7 küçük ölçekli sarsıntı meydana geldi.

Cumhuriyet tarihi boyunca yurt genelinde yaşanan en büyük depremlerden birisi olan 4 bine yakın vatandaşımızın hayatını kaybettiği 1 Şubat 1944 Bolu Depreminin yıl dönümünde yaşanan depremler vatandaşı da paniğe sevk ediyor.