Haber: Kasım Şahin

Depremlerle ilgili Vali Aydın Baruş şu açıklamayı yaptı; “İlimiz Merkeze bağlı Yeçilçele merkezli 4.7 şiddetinde bir deprem yaşadık. Çok şükür şuana kadar gerek 112 Acil Merkezimize, gerek jandarmamıza, emniyetimize ve AFAD ekibimize intikal eden olumsuz bir durum yok. Herhangi bir yaralımız, can kaybımız veya maddi asar tespitimiz yok. Tabi bu şiddetli sarsıntılar ardından artçı sarsıntılarda meydana gelmeye devam ediyor. AFAD başkanlığından aldığımız bilgiye göre şuana kadar 4.7 şiddetindeki depremden sonra 11 artçı sarsıntı oldu. Bunların şiddeti 1 ila 2.7 arasında değişiyor. En son 01.02 itibari ile 1.6 şiddetinde bir sarsıntı oldu. Gözlemlediğimiz kadarıyla artçı sarsıntılar şiddetini yavaş yavaş kaybederek devam ediyor. Şuanda tabi vatandaşlarımız bu şiddetli sarsıntının ardından açık alanlara çıktılar. Doğru bir hareket yaptılar. Şuan itibari ile de vatandaşlarımızdan bir müddet daha açık alanlarda kalmalarını rica ediyoruz. İnşallah bu sarsıntıları herhangi bir can kaybı, mal kaybı olamadan atlatmış olacağız. Ben tüm vatandaşlarıma geçmiş olsun diliyorum. İnşallah böyle sıkıntılı durumları bir daha yaşamayız.”