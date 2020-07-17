Depremler korkuttu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (Krdae) verilerine göre, ilimiz merkez ilçesine bağlı Ericek köyünde dün sabah saatlerinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye'de peş peşe yaşanan son depremler, insanlar üzerinde tedirginlik yaratırken, uzmanlar uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Ericek köyünde meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki depremin yerin 4.5 kilometre altında gerçekleştiği açıklandı.

Gölcük’te sallandı

Bugün saat 09:24’te ise yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkezi ise Gölcük olarak belirtildi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken küçük çaplı sarsıntılarla kendini yeniden hatırlatan deprem vatandaşları tedirgin etti.