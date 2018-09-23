Haber: Kasım ŞAHİN
İl deprem Mengen ilçesine bağlı Alibeyler köyünde meydana geldi. 22 Eylül 2019 tarihinde yaşanan bu deprem saat 11.31’de 2.1 şiddetinde olurken, ikinci deprem ise Bolu Merkeze bağlı Yayladınlar köyünde 22 Eylül 2018 tarihinde saat 22.26’da 1.8 şiddetinde, üçüncü deprem ise Yeniçağa ilçesi Akıncılar köyünde 23 Eylül 2018 gecesi saat 01.39’da 1.9 şiddetinde oldu.
Bolu Merkez, Yeniçağa ve Mengen ilçelerinin köylerinde meydana gelen ve 2 günde 3 depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, Alibeyler, Yayladınlar ve Akıncılar köyünde oturan vatandaşlar, sarsıntılardan dolayı kısa süre panik yaşadılar.
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