Derbi sonrası cadde karıştı

Haber: Volkan Yılmaz

Süper Ligde oynanan dev derbide Galatasaray Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederken maç sonu İzzet Baysal Caddesi’nde kutlama yapan Galatasaray taraftarları ile Boluspor taraftarları arasında kavga çıktı. Boluspor’un küme düşme hattında iken İstanbul takımları için kutlama yapanlara tepki gösteren kırmızı beyazlı taraftar ile Galatasaray taraftarları arasında yaşanan olaylarda çok sayıda polis jop ve biber gazları ile kavga edenleri dağıttı. Vatandaşlar yaşanan futbol terörüne sert tepki verdi.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2020, 23:32