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12 Nisan 2017 Çarşamba
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    • Derbi tarihi kuradan çıktı: 19 Nisan Çarşamba 19.00

    Bolu ilini 2017-2018 sezonunda Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek takımı belirleyecek olan baraj maçının tarihini kura belirledi. Tarih 19 Nisan Çarşamba olarak ortaya çıktı. Maç Bolu Atatürk Stadyumu’nda saat 19.00’da oynanacak.

    12 Nisan 2017 Çarşamba 14:55
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    Derbi tarihi kuradan çıktı: 19 Nisan Çarşamba 19.00

    Haber: Esra Öztürk

    Baraj maçının tarihini belirleyecek olan toplantı Bolu Atatürk Stadyumu Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Futbol İl Temsilciliği, Bolu ASKF üyeleri, Hakemler Derneği üyeleri ve Geredespor ile Yeniçağaspor’un yöneticileri katıldı. Emniyet birimlerinin de yer aldığı toplantının ilk bölümünde kulüp yetkilileri ve yöneticiler tarih konusunda anlaşamadı.

    Maraton Gerede’nin, Numaralı Yeniçağa’nın

    Müsabaka için Geredespor’un 2 bin 500, Yeniçağa’nın ise bin 500 taraftarının maça geleceği söylenince Maraton Tribünü’nün Geredespor’lu, Numaralı’nın ise Yeniçağaspor’lu taraftarlara verilmesi kararlaştırıldı.

    Uzlaşma bir türlü sağlanamadı

    İlk etapta tertip komitesi takımların talebini dinledi. Geredespor 19 Nisan Çarşamba, Yeniçağaspor ise 23 Nisan Pazar gününü istedi. 23 Nisan’ı emniyet görevlileri bayram ve Boluspor maçı dolayısıyla kabul etmedi. 29-30 Nisan’da ise açıköğretim sınavları dolayısıyla yine emniyet ve Geredespor yetkilileri kabul etmezken, 21-22 Nisan’ı ise stat görevlileri Boluspor’un kabul etmeyeceğini belirterek veto etti. Emniyet yetkilileri 17 ve 24 Nisan’ı ise Bolu pazarı olması sebebiyle istemedi.

    Sonunda kuraya gidildi

    Kulüp başkanları bir türlü anlaşamayınca tertip komitesi kulüplerden kura için birer tarih istedi. Yeniçağaspor 25 Nisan Salı gününü, Geredespor ise en baştan söylediği 19 Nisan Çarşamba gününü istedi. Çekilen kurada Geredespor’un istediği 19 Nisan Çarşamba günü saat 19.00 çıktı. Böylece Atatürk Stadyumu’nda 19.00’da oynanacak olan maçın tarihi belirlenmiş oldu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Ilini, 2017-2018, Sezonunda, Bölgesel

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