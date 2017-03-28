ÖZEL HABER: KASIM ŞAHİN

FOTOĞRAF: METİN FERAH

1965 yılında 68 yaşında hayatını kaybeden Minta Aydemir ninenin mezarı yakınları tarafından Seben ilçesine bağlı Hoçaş köyü yaylasına defnedildi. Ne var ki yaklaşık 10 yıl önce yaylanın bulunduğu bölgeye gölet yapılınca Atna Deresi’nin akış güzergahı değişti ve yaylada tek mezar olan Aydemir ninenin mezarı da derenin ortasında kaldı.

Aydemir ailesi ise Atna deresinin tam ortasında kalan ve bölgenin tek mezarı olan ninelerinin mezarını derenin hızlı akışkanlık yaptığı nedeniyle taşıma işlemini gerçekleştiremedi. Hoçaş Köyü Muhtarı İzzet Alkan, Atna deresinin tam ortasında kalan mezarın, yaylada ki mezarın tek olduğunu belirterek, “Minta Aydemir 1965 yılında hayatını kaybetmiş, Ailesi de rahmetlinin yaylayı çok sevmesinde dolayı mezarını da buraya yapmış. O dönemde dere kenarında olan mezar, derenin yön değiştirmesiyle tam ortasında kalmış. Bu mezarı gören herkes çok şaşırıyor. Rahmetlinin yakınları ise dere kenarına kadar gelip orada ora da dualarını okuyup gidiyorlar. Türkiye’nin hiçbir yerinde böylesine mezar taşları yapıla dere ortasında kalan başka bir mezar olduğunu sanmıyorum. Aydemir ailesinin bir an önce mezarı taşımalarını bekliyoruz” dedi.