Dere ıslah çalışmaları devam ediyor

Haber: BMA

Yeniçağa Belediyesi, havca şartlarının mevsim normallerine dönmesi ile birlikte çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz hafta ilçede bulunan mezarlık içinden geçen Kirenli Deresinin ıslah çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Belediye Başkanı Recayi Çağlar’ın da sık sık denetlediği çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı belirtiliyor.

“İLÇEMİZİ GÜZELLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Gerçekleştirilen çalışmalarla alakalı açıklamalarda bulunan Başkan Çağlar, “Geçtiğimiz hafta ‘corana da olsa durmak yok’ diyerek mezarlık içerisinden geçen deremizde ıslah çalışmasına başladık. Belediye ekiplerimiz çalışmaları büyük bir titizlikle devam ettiriyor. Bu çalışmamızın yanı sıra ilçemizde gerek vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda gerekse belediye olarak yaptığımız program kapsamında çalışmalarımıza hız vererek ilçemizi güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.