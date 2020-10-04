Dere ıslah çalışmaları sürüyor

Haber: BMA

İlimiz Mengen ilçesinde Haziran ayı sonunda meydana gelen sel felaketi sonrası yetkililer harekete geçti. Belediye ve Devlet Su İşleri(DSİ) Şube Müdürlüğü koordinasyonu ile ilçedeki derelerde ıslah çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Turhan Bulut, Kaynarca Deresinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Başkan Bulut çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Turhan Bulut açıklamasında, “Belediyemiz ve Devlet Su İşleri'nin sağladığı koordinasyonla DSİ ekibi ve Belediye ekiplerimiz Kaynarca Deresi ıslahına devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyerek çalışanlar hakkında bilgi aldık. Dere yatağı ıslah çalışmalarımız devam edecektir” dedi.