Haber: BMA

İlçe genelindeki çalışmalarına aralıksız devam eden Gerede Belediyesi, Dayıoğlu deresi ıslah çalışmalarını Prof. Dr. Necmettin Erbakan caddesinden itibaren Osmanlı caddesine giden alt geçide kadar zamanla eskiyen ve deforme olan korkuluklar harpuşta çalışmasının ardından panel çitler ve ferforje demirler yapılarak yenilendi.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Bildiğiniz üzere Ramazan ayında sel afeti yaşadık. Bu kapsam dere yatağı büyük zarar gördü. Dere ıslah ve ferforje çalışmalarını başlattık. Şehrin içinden geçen Dayıoğlu deresi ferforje çalışmalarında sona doğru geldik. Hem çocuklarımızın güvenliği için hem de taşkınlara karşın D.S.İ ekipleri ile Belediye ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen yenileme için ayrıca D.S.İ ekiplerimize ve Belediye ekiplerimize teşekkürlerimi sunarım” dedi.