Dere ıslahında sona doğru

Haber: BMA

Zaman zaman ilimizi etkisi altına alan sağanak yağışlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Yeniçağa Belediyesi çalışma başlattı. Belediye Başkanı Recayi Çağlar’ın bizzat takip ettiği çalışma kapsamında mezarlık içerisinden geçen Kirenli Deresinin ıslahına geçtiğimiz Haziran ayında başlanıldı. Büyük bir titizlikle devam eden çalışmaları Başkan Çağlar da sık sık yerinde inceleyerek ilgili amirlerden bilgi aldı. Geçtiğimiz günlerde çalışmaları yine yerinde denetleyen Çağlar, ıslah çalışmalarının bitmek üzere olduğunu bildirdi.