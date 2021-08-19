“Dere yataklarından uzak durun”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın akşam saatlerinden itibaren Bolu ve çevresinde yoğun sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Meteoroloji sel felaketlerinin ardından Batı Karadeniz için de uyarılarda bulundu.

“Dere yataklarından uzak durun”

Haber: Ceylan Beykoz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı. Akşam saatlerinden itibaren Bolu ve çevresinde yoğun sağanak yağış beklendiğini bildiren Meteoroloji, yaşanan sel felaketlerinin ardından vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranmalarını istedi.

Batı Karadeniz bölgesi için  yapılan uyarıda da beklenen soğuk yağış nedeniyle tüm kurumların işbirliği içerisinde ve teyakkuz halinde olduğu belirtilerek, vatandaşlarında dere yataklarından uzak durmaları fındık işçilerinin çalıştıkları bahçelerde, konaklama yaptıkları alanlarda dikkatli ve uyarılara duyarlı olmaları istendi.

Yapılan uyarıların ardından Bolu ve çevresinde havanın şöyle olması bekleniyor;

20 Ağustos Cuma gök gürültülü sağanak yağışlı en yüksek sıcaklık 26, en düşük 14 derece,

21 Ağustos Cumartesi parçalı bulutlu en yüksek sıcaklık 29, en düşük 12 derece,

22 Ağustos Pazar yer yer sağanak yağışlı en yüksek sıcaklık 28, en düşük 13 derece,

23 Ağustos Pazartesi gök gürültülü sağanak yağışlı en yüksek sıcaklık 27, en düşük 13 derece olacak.

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