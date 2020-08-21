Dereceleriyle BAİBÜ’nün gururu oldu

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı araştırma görevlisi Orhun Türker, katıldığı tasarım yarışmalarında aldığı derecelerle BAİBÜ’nün gururu oluyor. Hacettepe Üniversitesi Grafik Bölümünde doktora çalışmalarına devam eden Orhun Türker, sadece 2020 yılı içerisinde, 20 farklı uluslararası grafik tasarım yarışmasında eserlerini sergileme imkanı buldu. Türker son olarak ise Hindistan’da düzenlenen D’source Corona Design Challenge isimli yarışmanın iki farklı kategorisinde (poster tasarım ve çocuk kitabı tasarımı) birincilik elde etti. Türker ayrıca, Polonya’da 22.si düzenlenen EtnoKrakow Crossroad Design Festival’de ise ikincilik ödülü alarak BAİBÜ’nün gururu oldu.

BOLU’DA ZAMANA YOLCULUK

BAİBÜ öğretim görevlisi Türker öte yandan intography tekniği ile oluşturduğu fotoğraf kolajı ile meraklılarını ilimiz Bolu’da bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. İlimizin çeşitli bölgelerinde çektiği fotoğraflar ile aynı yerlerde çok eski zamanlara ait fotoğrafları bütünleştiren Türker, fotoğraflarda görsel bir şölen sunuyor. Sosyal medya platfomlarında paylaşılan fotoğraf kolajı binlerce kişi tarafından beğenilerek paylaşılırken, Türker benzer çalışmalara devam edeceğini belirtiyor.

INTOGRAPHY TEKNİĞİ

“Intography”, eski fotoğrafın orijinalliğini koruyan ve temel olarak foto-kolaj diyebileceğimiz bir teknik. Intography, şehirlere veya manzaralara ait eski fotoğrafların, aynı açıyla tekrar çekilen günümüz hallerinin üst üste konulmasıyla yapılan kolajlama tekniği. Intography tekniğinde fotoğrafçının amacı; yaşadığımız toplumun şehir kültürünün, değişen ve gelişen teknoloji ışığında hangi noktada olduğunu göstermek, dünden bugüne yaşadığımız çevrenin uğradığı değişimi ortaya koymak ve insanları bu konuda sorgulamaya davet etmektir.

Teknolojik gelişmelerin ışığında fotoğraf, dijital ortamda işlenebilen bir formata gelmiştir. Fotoğraflar üzerinde yapılan manipülasyonlar ve çeşitli değişikliklerle fotoğraf tabanlı birçok illüstrasyon ve farklı alanlarda fotoğraf tabanlı çalışmalar mevcuttur. Intography tekniği de temelinde, fotoğraf tabanlı kolaj oluşturma eylemidir. Intography; eski fotoğrafların yenilerinin üzerine dijital ortamda eklenerek – gerekirse rötuş uygulanarak-farkındalık yaratma eğilimi olan bir çalışmadır.

Bolu’da zamana yolculuk link: https://onedio.com/haber/intography-teknigi-ile-bolu-da-zaman-yolculuguna-cikacaginiz-24-fotograf-739032