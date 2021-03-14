Dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı

Haber: N. Halid Altundal

İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy anıldı. Bolu Bilim ve Sanat Merkezinde, Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinasyonunda gerçekleştirilen “On Kıta Bir Vatan İlelebed İstiklal” temalı programa Bolu Valisi, Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, il protokolü, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Akif adlı video gösterimi ile başladı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda ayrıca “Şiirlerle Mehmet Akif'in Hayatı" ve "İstiklal Marşı'nın Kabulü" adlı oratoryo ve canlandırma gösterisi gerçekleştirildi.

Şiir okuma yarışmalarında birinci olan öğrencilerin İstiklal Marşımızı ve Bülbül şiirini okumalarının ardından 100. yıl dolayısıyla düzenlenen İlkokullar arası "İstiklal Marşını Güzel Okuma", Ortaokullar arası "Resim" ve Liseler arası "Safahat Şiirlerini Güzel Okuma" yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.