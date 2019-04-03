Dereler ve göllere yavru alabalık bırakıldı

Haber: Kasım ŞAHİN

DKMP Abant Alabalık Üretim Tesisinde üretilenbinlerce yavru alabalıklar Müdür Mevlüt Şanlı Şimşek ve Kurum Personelince ilimizin farklı göl, gölet ve derelerine salımı yapılmıştır. Şimşek, yavru alabalık üretim ve salım çalışmalarımız devam edeceğini bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün, Abant tesislerinde büyük bir özenle yetiştirilen milyonlarca alabalık yavrularından binlercesi göl, gölet ve derelere sağlıklı bir şekilde bırakıldı. Yavru alabalıkların doğal ortamda birkaç içerisinde gelişim gösterip, irileşmeye başlayacağı öğrenildi.