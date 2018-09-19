Haber: Gönül Olutürk
Edinilen bilgiye göre, ilimiz merkeze bağlı Doğancı köyünde ikamet eden Ayşe Gendigenoğlu'na ait inek evin yakınlarında otlarken dereye düştü. İneğin dereye düştüğünü gören mahalle sakinleri, Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, dere bulunan ineği vince bağladıkları halat yardımı ile bulunduğu yerden kurtardı. Dereden çıkartılan inek sahibine teslim edildi.
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