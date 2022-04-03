Dereye uçup 600 metre sürüklendi

Asker eğlencesinden döndüğü esnada Köprücüler Köyü yakınlarında dereye uçan Utku A.'yı jandarma ekipleri kurtardı.

Dereye uçup 600 metre sürüklendi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Gece saatlerinde merkeze bağlı Köprücüler Köyü yakınlarında meydana gelen olayda, Utku A. isimli genç, asker eğlencesinin ardından evine döndüğü sırada otomobilinin kontrolünü kaybetmesi sonucu Mudurnu Deresi’ne uçtu. Debisi yüksek olan derede yaklaşık 600 metre sürüklenen otomobil, dere içindeki engele vurduktan sonra durdu. Kazada yara almayan Utku A.’nın ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipleri otomobilinin üzerine çıkarak bekleyen Utku A., jandarma tarafından dereden kurtarıldı. Deredeki araç olay yerine gelen vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.

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