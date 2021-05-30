Dereyi kirletenler bulunacak

Haber: N. Halid Altundal

Son günlerde Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinden geçen Mudurnu Deresinde oluştuğu vatandaşlar tarafından gündeme getirildi. Yaşanan kirliliğin tespiti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti. Konuyla ilgili Çevre ve Şehiriclik İl Müdürü Oğuzhan Kurt tarafından yapılan açıklamada inceleme başlatıldığı bildirildi.

İl Müdürü Kurt açıklamasında, “Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak Valiliğimizin emir ve koordinesinde Bolu genelinde sürekli olmak kaydıyla çevre bilincinin gelişmesi ve korunması yönünde titiz çalışmalar yürütmekteyiz. Buna rağmen her nasılsa İlimiz Mudurnu Deresi’nde kısmi bir kirliliğin olduğu anlaşılmış olup Sayın Valimizin de talimatlarıyla ihbarı müteakip derhal olay mahallinde Çevre Mühendislerimiz marifeti ile gerekli çalışmalar detaylı bir şekilde başlatılmış, muhtelif noktalardan yeterince numune alınarak laboratuvara gönderilmiştir. Tahlillerin sonucuna göre ilgili kişilere gerekli müeyyideler uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.