Haber: BMA

Gerede'de mevcut deri sanayindeki deri imalatçılarını sağlıklı ve sistemli bir şekilde üretim yapmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan Deri Organize Sanayi Bölgesine yeni bir fabrika temeli atıldı. Geçtiğimiz gün Deri OSB'de gerçekleşen temel atma törenine Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AK Parti İlçe Başkanı Ali Şafak, İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ersin Kaşka ile çok sayıda vatandaş ve fabrika işçisi katıldı. Törende konuşan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "Deri Organize Sanayi Bölgemizde fabrikalar yükselmeye başlıyor. Bugün Efeler Deri fabrikamızın temelini attık. Necati Öztürk ağabeyimizin Gerede ekonomisine büyük katkılar sağlayacak fabrikasının en kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesini temenni ederim" dedi.