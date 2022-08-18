Deri Giyim İmalatında Lideriz

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi veri tabanına kayıtlı toplam 3 bin 926 ürün içerisinde illerin üretebildiği ürün sayıları belirlendi. Yapılan analizler sonucunda Bolu’nun üretebildiği ürün çeşidi, toplam ürünün yüzde 6.8’ine tekabül eden 268 ürün olarak açıklandı.

Bolu, toplamda 15 üründe Türkiye’de lider olurken, 18 üründe ikinci ve 17 üründe üçüncü oldu. Batı Karadeniz’de ise Sakarya, Düzce ve Zonguldak’tan sonra 4’üncü sırada yer aldı.

Sanayinin Liderleri programınca yayımlanan veri tabanına göre; domuz etinden üretilen sosis, sucuk, salam ve jambon gibi ısıl işlem gören yiyeceklerin en çok üretildiği il, Bolu olarak açıklandı. Diğer bir yandan, bütün halde bulunan büyükbaş hayvan derilerinin üretiminde Bolu birinci il olurken, deriden yapılan giyim eşyalarının üretiminde ise İstanbul’dan sonra Bolu ikinci sırada yer aldı.

İnsan tüketimine uygun olmayan et veya sakatat unu, kaba unu ve peletleri ile kıkırdakların üretiminde ise Bolu, Türkiye genelinde 2’inci oldu.

TOBB’un verilerinde dikkat çeken, ısıl işlem görmüş domuz eti üretiminde Bolu’nun lider il olarak yayımlanması sonrasında edinilen bilgiye göre, domuz etinin de büyükbaş hayvanların ihracatının içinde bulunması sebebiyle, domuz eti üretim tesisi olmamasına rağmen Bolu’nun yer aldığı öğrenildi.

Türkiye genelinde ise, illerin üretebildiği ürün çeşitliliğinin belirlendiği çalışmaya göre; 2 bin 621 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle İstanbul birinci olurken, 2 bin 300 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle İzmir ikinci, bin 954 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle Ankara üçüncü, bin 757 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle Kocaeli dördüncü, bin 598 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle Bursa beşinci sırada yer aldı. Bursa’yı; Konya, Tekirdağ, Adana, Gaziantep ve Manisa takip etti.

LİDER İLLER NASIL BELİRLENİYOR?

Sanayinin Liderleri Programı ile TOBB’a bağlı odalar tarafından hazırlanan ve TOBB tarafından onaylanan sanayi kapasite raporlarının bir araya gelmesi ile oluşan içerisinde 90 binden fazla üreticinin makine parkı, üretim, hammadde ve iletişim bilgilerinin yer aldığı TOBB Sanayi Veritabanı’na kayıtlı verilerden derlenerek, yaklaşık 4 binden fazla ürün için veri analizleri gerçekleştiriliyor ve buna göre sanayide lider iller belirleniyor.