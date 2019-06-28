Deri OSB’de fabrikalar üretime başladı

Haber: BMA

Gerede Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde geçtiğimiz ay içerisinde 2 tane fabrika tam kapasite üretime başladı. 10 fabrikada ise çalışmalar devam ederken, yılsonuna kadar ise toplam faal fabrika sayısı 20’ye çıkacak. Daha temiz ve modern bir ortamda üretim ve çalışma imkânı sağlayan fabrikalarda; Türkiye’nin ayakkabılık deri ihtiyacının yüzde 40’ı Gerede’de üretilmeye devam ediyor. Modern tesislerde yapılacak üretimlerde hem kalite hem de üretim miktarının artması bekleniyor.

Organize Sanayi Bölgeleri’nin önemini her geçen gün daha da anlaşıldığını söyleyen Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada, “Biz de Gerede Organize Sanayi Bölgesi ve sanayicileri için yapmamız gerekenler noktasında tüm çalışmaları yapıyoruz. Deri OSB ile ilgili öncelikli düşüncemiz Gerede’deki dericilerimiz ve burada çalışan işçilerimizdir. Faaliyete geçen fabrikalarda dericilerimiz Deri OSB’de daha modern şartlarda ham derilerini işlemeye başladılar, kalite artacağı için dolayısıyla üretim de artacak ve aynı düzeyde istihdam sağlanacak. Deri sanayide çalışan kardeşlerimiz ise daha iyi şartlarda çalışma imkânı bulmaya başladılar. Üretime geçen iş yerlerimize hayırlı işler diliyorum. İlçemize istihdam konusunda katkı sağlayan işverenlerimize teşekkür eder, deri sanayide çalışan hemşehrilerimize kolaylıklar dilerim’’dedi.