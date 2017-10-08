Haber: BMA

Gerede Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde geçtiğimiz aylarda temeli atılan ilk fabrikadan sonra yatırımcılar da yeni fabrikaların çalışmalarına ara vermeden başladı. Daha temiz ve modern bir ortamda üretim ve çalışma imkanı sağlayacak fabrikalar tedarik noktasında Türkiye’nin ayakkabı ve çanta deri ihtiyacının %40’ını fabrikalarımız karşılamaktadır. Yeni fabrikalarda üretim başladıktan sonra kalite ve üretimde Türkiye başta olmak üzere dünyanın da ayakkabı ve çanta ihtiyaçlarının büyük bir kısmının karşılanması hedefleniyor.

İlçe ekonomisi ve personel istihdamı konusunda ilçemizde ilk sırayı alan deri üretim fabrikalarımızın ilerleyen zamanlarda ekonomi ve istihdamı arttırmasını bekliyoruz diyen Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Deri Sanayinin taşınması noktasındaki süreç resmen başladı, deri organize sanayi Gerede ekonomisi için hayati önem taşımaktadır. Deri OSB ile ilgili öncelikli düşüncemiz Gerede’deki dericilerimizdir. Dericilerimiz Deri OSB’de daha modern şartlarda ham derileri işleyecekler, kalite artacağı için dolayısıyla üretim de artacak ve aynı düzeyde istihdam sağlanacak. Deri sanayide çalışan kardeşlerimiz daha iyi şartlarda çalışma imkânı bulacaklar, bu fabrikamızın kısa zamanda bitirilerek hizmete açılmasını temenni eder, inşallah diğer fabrikalarımızın da kısa zamanda temellerini atarız” ifadelerini kullandı.