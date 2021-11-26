"Deri Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi" yapıldı

Haber: S. Özge Yücel

Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ersin Kaşka, yapığı açıklamada, proje kapsamında şimdiye kadar Gerede Deri İhtisas ve Sanayi Bölgesinde hizmet veren 13 firmanın basınçlı kaplarının ve kaldırma ekipmanlarının periyodik kontrolleri, 21 firmanın elektrik tesisatı ve aydınlatma ekipmanlarının periyodik kontrolleri, 4 firmanın makine ve elektrikli cihazlarının topraklama ölçümleri, 39 firmanın çalışanlarının detaylı sağlık taramasının gerçekleştirildiğini söyledi.

Kaşka, ayrıca 60 firmada yangın tatbikatları yapılıp belgelendirildiğini ifade ederek, "Yine 60 firmaya acil durum ve güvenlik levhaları dağıtıldı. 35 çalışana ilkyardım eğitimi verilip başarılı olan 23 kişiye ilk yardımcı sertifikası verildi. 60 firmanın ortam ölçümleri gerçekleştirildi." dedi.