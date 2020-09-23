Derivasyon Tüneli 120 metrede

Haber: BMA

Seben Taşlıyayla Göleti Sulama Projesi temel atma töreni geçtiğimiz ay Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü’nün yanı sıra İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, Belediye Başkanı Fatih Kavak ve çok sayıda partili ile vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi. Temel atma töreni sonrası çalışmaların hızlıca başladığı projede Derivasyon Tüneli İnşaatı devam ediyor. Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, geçtiğimiz gün ilçeye giden Devlet Su İşleri 53. Şube Müdürü Kazım Doğru ile birlikte inşaat çalışmalarını inceledi. Başkan Fatih Kavak, çalışmaların 120 metrede devam ettiğini söyledi.

“Karşımıza bir kapı duvar oldu diye diğer kapıları çalmaktan vazgeçmedik” diyen Başkan Kavak konuyla ilgili olarak, “Devlet Su İşleri 53. Şube Müdürümüz Kazım Doğru ve AK Parti İlçe Başkanımız Fehmi Çınar la Birlikte Seben Ovası Sulama Projesi kapsamında Derivasyon Tüneli inşaatında incelemelerde bulunduk. Bu gün itibariyle 120 metrede çalışmalara tüm hızla devam ediliyor. Projenin hayata geçmesinde emeği ve desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli, Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin ve AK Parti Ailemize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.