Haber: Aysun Beykoz

Konuyla ilgili Bolu Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünden yapılan açıklama şu şekilde; “01.01.2018 tarihi itibariyle dernek beyannameleri verilmeye başlandı.5223 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 19’uncu maddesi ve bağlı yönetmeliğin 83’üncü maddesi gereğince dernekler, 01 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yılın (2017 yılı) beyannamesini Mülki İdare Amirliği’ne vermekle yükümlüdürler. Beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticilerinin aynı kanunun ilgili ceza hükümleri gereğince idari para cezası ile cezalandırılması söz konusu olacaktır.Dernek yöneticilerimizin zor durumda kalmamaları için 2017 yılına ait beyanname işlemlerinin son güne bırakmamaları önemle duyurulur.”