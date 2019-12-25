Dernekler Kanununda değişiklik

Haber: N. Halid Altundal

“7196 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair” Kanun Resmi Gazete’nin 24 Aralık 2019 sayılı sayısında yayımlandı. Yayımlanan kanun içeriğinde 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 28’inci maddesinde değişiklik yapıldığı bildirildi.

Yeni yayınlanan kanunda, “4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasına ‘Mustafa Kemal’ ibaresinden sonra gelmek üzere, ‘Şehit, Gazi’ ibaresi eklenmiştir” ifadesine yer verildi.

Buna göre Dernekler Kanunu’nun 28’inci maddesi, “Dernek adlarında; Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal, Şehit, Gazi kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan kelimeler İçişleri Bakanlığının izni ile kullanılabilir” olarak yenilendi.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2019, 15:21