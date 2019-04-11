Ders bahane kahve şahane

Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Milli Eğitim Müfredatındı bulunan, “Konuk severlilik nedir?” ve “Evinize gelen misafirinize ne ikram ederseniz?” dersi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri birebir yaşayarak işlediler. Öğrenciler, “Bir kahvenin 40 yıl hatırı var” ata sözünden yola çıkarak, sınıf öğretmenleri Hatice Yaman’la birlikte Türk kahvesi içen öğrenciler konuklara kahve ikramını küçük yaşta öğrenme imkanını buldular.

Her öğrenci kendi damak tadına göre söyledikleri Türk kahvelerini doyasıya içerken, konuk severliliği ve dostluğu da öğrenmiş oldular. Sınıf Öğretmeni Hatice Yaman; “İlkokul çağındaki çocuklarımızın böylesine güzel bir dersi, sınıfta işleyerek görmek ve o ana yaşamak çok güzel bir duygu. Çocuklarımızın bir çoğu ilk defa Türk kahvesini işlediğimiz derste içme fırsatını buldular. Hem de o çok güzel ata sözümüzü canlı canlı yaşadılar. Yakın bu çocuklarımız bir üst okul olan Ortaokula geçecekler ve içtikleri bu kahveyi inşallah 40 yıl boyunca unutmazlar” diye konuştu.