Ders ortasında deprem oluyor sandılar

Haber: S. Özge Yücel

İlçenin en yüksek öğrenci kapasiteli okullarından biri olan Mudurnu Dumlupınar İlkokulu kaderiyle baş başa kaldı. Yaklaşık 2 sene önce TOKİ tarafından yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilen okul içinde yer alan bir ilköğretim sınıfının tavan sıvaları ders esnasında öğrencilerin başına düştü. Deprem oluyor sanan öğrenciler ve öğretmen kendilerini okul bahçesine attı. Dakikalar sonra olayı anlayan minik öğrenciler rahat bir nefes aldı. Okulda sık sık yaşanan duvar ve tavan sıvalarının dökülmesi olayı Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirildiği halde yaşanan sıkıntıya bir türlü çare bulamadı.

Okul personeli öğrencilerin başına sıva düşmesin diye, ilkel yöntemlerle her gün sıva kontrolü yapıyor. Okul hademeleri sınıflar ile yönetim odalarının duvar ve tavanlarına ellerindeki soplarla vurarak düşmeye yüz tutmuş kısımları belirlemeye çalışıyor. 21. Yüzyılda bir ilçenin en büyük okullarında birinde yaşanan bu karamizah gülsek mi? Ağlasak mı? Dedirtiyor. Öğretmen ve öğrenciler durumdan tedirgin bir şekilde çözüm bulunmasını bekliyor.

Dumlupınar İlkokulunun öğretmenler odasının tavan sıvasının 2 yılda 5 defa döküldüğü iddia edilirken, durumun yetkili kurumlara bildirildiği ancak herhangi bir çözüm bulunamadığı habr merkezimize ulaşan bir başka bilgi…