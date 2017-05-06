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06 Mayıs 2017 Cumartesi
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    • Derse girdi, dert dinledi

    Mudurnu Kaymakamı Efecan ŞAHİN ilçeye bağlı Dolayüz, Kurtlar ve Bostancılar köylerini ziyaret etti.

    06 Mayıs 2017 Cumartesi 10:19
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    Derse girdi, dert dinledi
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    Haber: Aysun Beykoz

    Köy muhtarları, azalar ve köy halkı tarafından karşılanan Kaymakam köylerde yürütülmekte olan iş ve işlemlerin denetimini yaptı, vatandaşlarla sohbet eden Efecan vatandaşların dilek ve şikayetlerini dinledi.

    Kaymakama köy ziyaretleri sırasında İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat DEMİR, Müftü Vekili Mehmet Rıza AKGÜL, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa SOYGÜR, İlçe Özel İdare Müdürü Metin ATALAY, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdoğan GÜL, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fatih BAŞARAN, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri eşlik etti.

    ŞAHİN 100. YIL İLKOKULU'NU ZİYARET ETTİ

     Kaymakam Efecan ŞAHİN 100. Yıl İlkokulu'nuziyaret etti. Okulu ve derslikleri gezen Şahin öğrencilerle birlikte derse katıldı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam öğrencilere başarılı ve çalışkan olmaları için önerilerde bulundu.

    Okul idaresi ve öğretmenlerle de bir araya gelerek okulun başarılı olabilmesi için her türlü desteğe hazır olunduğunu ifade etti.

    Anahtar Kelimeler: Mudurnu, Kaymakamı, Efecan, ŞAHİN, Ilçeye

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