Derya Baykal, ziyaretçiler ile birlikte yapacağı lavanta kesesi, telefon kılıfı yapımı gibi renkli çalışmalarla, Boluluları keyifli bir güne davet ediyor. 17 Mart Cumartesi günü saat 17.00’da gerçekleştirilecek etkinlikte ziyaretçiler ile buluşacak olan Derya Baykal, evde yapılabilecek farklı el işi etkinliklerini de ziyaretçilerle paylaşacak.
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