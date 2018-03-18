Haber: BMA

Esas 14 BurdaAVM’de düzenlenen söyleşi ve atölye çalışması büyük coşkuyla başladı. Söyleşi ile başlayan etkinlikte Derya Baykal Bolu’ya daha önce de geldiğini söyledi ve Bolu’da geçirdiği bir anısını anlattı. Evde yapılabilecek farklı el işi etkinliklerini paylaşan Derya Baykal, katılımcılara yanında getirdiği yünleri ve tığları dağıttı. Söyleşi sonrasında ziyaretçiler ile birlikte lavanta kesesi ve telefon kılıfıyapımını göstererek hanımlarla birlikte örgü ördüler. Katılımcıların arasında az da baylarında olması dikkatlerden kaçmadı.